2019-04-30T12:26:35+03:00
Наука

От оценок к действиям: Андрей Травников провел первое заседание по развитию проекта «Академгородок 2.0»

Координационный совет должен проработать документы и получить финансирование под каждый отдельный проект
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников провел совещание по проекту Академгородок 2.0. Фото: nso.ruАндрей Травников провел совещание по проекту Академгородок 2.0. Фото: nso.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание по вопросам развития Новосибирского научного центра. На нем шла речь о формировании системы управления научным центром, дорожной карте, также рассмотрены вопросы по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов. Губернатор отметил, что координационный совет по составу отличается от того, что был представлен в прошлом году:

— На том этапе мы занимались отбором и экспертной оценкой проектов — научных, инфраструктурных. Сегодня необходима кропотливая работа по проработке документального обоснования каждого отдельного проекта для его продвижения с целью получения необходимого финансирования.

По дорожной карте запланировано 57 мероприятий. 31 проект направлен на изменение научной и инновационной инфраструктуры, еще 67 проектов должны решить социальные, транспортные задачи.

По проекту СКИФ уже сформированы научно-координационный совет, рабочая группа, разработана дорожная карта. Известно, что земельный участок площадью 24 га в Кольцово передан под строительство. Запуск первой очереди должен произойти в 2024 году.

Что касается других проектов: на рассмотрении регионального министерства науки и инновационной политики находятся 4 проекта, их общая стоимость — 8 миллиардов рублей, на доработке находятся еще 4 проекта. В скором времени сотрудники министерства приступят к рассмотрению еще 22 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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