2019-04-30T11:37:49+03:00
Происшествия

ЧП на Богаткова: из окна на третьем этаже выпал двухлетний ребенок

Маленький мальчик чудом выжил, выпав из окна квартиры на третьем этаже
Надежда ЯРКОВА
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Двухлетний ребенок выжил после падения с третьего этажа.Двухлетний ребенок выжил после падения с третьего этажа.Фото: Влад КОМЯКОВ
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ЧП случилось в Октябрьском районе Новосибирска, где из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок.

— Вечером в понедельник, 29 апреля в доме по улице Бориса Богаткова, 171 из окна третьего этажа выпал ребенок 2017 года рождения. На место выезжала полиция, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, двухлетний мальчик облокотился о москитную сетку окна, которая не выдержала нагрузки, и ребенок упал вниз.

— Несмотря на высоту, ребенок сильно не пострадал, во всяком случае видимых признаков травм не было, — добавили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту падения ребенка из окна и просят родителей быть внимательнее: не оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами одних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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