ЧП на Богаткова: из окна на третьем этаже выпал двухлетний ребенок
ЧП случилось в Октябрьском районе Новосибирска, где из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок.
— Вечером в понедельник, 29 апреля в доме по улице Бориса Богаткова, 171 из окна третьего этажа выпал ребенок 2017 года рождения. На место выезжала полиция, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, двухлетний мальчик облокотился о москитную сетку окна, которая не выдержала нагрузки, и ребенок упал вниз.
— Несмотря на высоту, ребенок сильно не пострадал, во всяком случае видимых признаков травм не было, — добавили в ведомстве.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту падения ребенка из окна и просят родителей быть внимательнее: не оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами одних.
ИСТОЧНИК KP.RU