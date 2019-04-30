2019-04-30T11:17:01+03:00
Общество

Расстроился, что потревожили: новосибирские спасатели сняли с крыши гаража мужчину

Оказалось, мужчина уснул на крыше гаража
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Спавший на гараже мужчина расстроился, что его разбудили. Фото: vk.com/mass54.Спавший на гараже мужчина расстроился, что его разбудили. Фото: vk.com/mass54.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вчера вечером, 29 апреля в Заельцовском районе Новосибирска.

— В 19:08 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на крыше гаража на улице Нарымская лежит мужчина. Приехав на место, оперативный экипаж спасателей поднялись на крышу капитального гаража, где нашли спящего мужчину 1971 года рождения. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе МАСС.

По словам спасателей, мужчина очень расстроился, что его разбудили, но все-таки согласился спуститься вниз.

— Спасатели помогли сибиряку спуститься с крыши, от медицинской помощи он отказался, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЧП на Богаткова: из окна на третьем этаже выпал двухлетний ребенок
«Лежал на обочине, не смог проехать»: сибиряк подобрал на трассе коршуна со сломанным крылом
Главный «мусорщик» попал под следствие: ФАС России заподозрила новосибирскую фирму в нечестной конкуренции
Несчастливый «паровозик»: в центре Новосибирска встали трамваи № 13
ДТП на Петухова: водитель «Фольксвагена» вылетел с дороги возле «Ленты» и сбил женщину
Сибиряк выиграл в телешоу полмиллиона рублей
Пропал, пока ждал помощи: в Новосибирской области ищут исчезнувшего охотника
Больше на 659 рублей: в Новосибирске назвали новый прожиточный минимум
ДТП возле Дзержинского суда: водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре» и сбежал
Погода на день в Новосибирске: 30 апреля будут дожди и грозы
«Страшно, что такие звери среди нас»: пассажир зарезал новосибирского таксиста, у которого месяц назад родился сын
Унизили и лишили сна: участковый просит взыскать 1,2 миллиона с хозяев собаки без намордника
Чуть не выбросила ребенка из окна: семья поблагодарила пожарных, вовремя пришедших на помощь
Инвестиционная платформа «БКС Брокер» – теперь в «Яндекс.Деньгах»
Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку
Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев
«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем
«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»