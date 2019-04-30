Расстроился, что потревожили: новосибирские спасатели сняли с крыши гаража мужчину

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-30T11:17:01+03:00

Спавший на гараже мужчина расстроился, что его разбудили. Фото: vk.com/mass54.

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Инцидент произошел вчера вечером, 29 апреля в Заельцовском районе Новосибирска.

— В 19:08 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что на крыше гаража на улице Нарымская лежит мужчина. Приехав на место, оперативный экипаж спасателей поднялись на крышу капитального гаража, где нашли спящего мужчину 1971 года рождения. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе МАСС.

По словам спасателей, мужчина очень расстроился, что его разбудили, но все-таки согласился спуститься вниз.

— Спасатели помогли сибиряку спуститься с крыши, от медицинской помощи он отказался, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU