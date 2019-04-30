Несчастливый «паровозик»: в центре Новосибирска встали трамваи № 13
На улице Серебренниковская собрался паровозик из пяти трамваев
У трамвая №13 оборвались рога.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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В центре города у трамвая №13 оборвались рога, создав затор на трамвайных путях.
— Из-за обвалившегося токоприемника у трамвая, который ехал в сторону центра по улице Серебренниковской, недалеко от пересечения с Ипподромской, собрался затор из тринадцатых трамваев. Уже пять стоит в ряд друг за другом, — рассказала приславшая фото «КП» — Новосибирск» читательница.
По ее словам, затор будет как минимум полчаса, пока все не наладят. На месте уже работает служба техпомощи.
Трамваи №13 в сторону центра стоят. Скрин телефон.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU