Несчастливый «паровозик»: в центре Новосибирска встали трамваи № 13

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-30T08:51:48+03:00

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В центре города у трамвая №13 оборвались рога, создав затор на трамвайных путях.

— Из-за обвалившегося токоприемника у трамвая, который ехал в сторону центра по улице Серебренниковской, недалеко от пересечения с Ипподромской, собрался затор из тринадцатых трамваев. Уже пять стоит в ряд друг за другом, — рассказала приславшая фото «КП» — Новосибирск» читательница.

По ее словам, затор будет как минимум полчаса, пока все не наладят. На месте уже работает служба техпомощи.

Трамваи №13 в сторону центра стоят. Скрин телефон.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU