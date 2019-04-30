2019-04-30T07:35:00+03:00
Происшествия

ДТП на Петухова: водитель «Фольксвагена» вылетел с дороги возле «Ленты» и сбил женщину

Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Фольксвагена" сбил пешехода на тротуаре. Фото: Владислав Савченков.Водитель "Фольксвагена" сбил пешехода на тротуаре. Фото: Владислав Савченков.
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Сегодня, 30 апреля в Кировском районе, недалеко от «Ленты» произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

— Водитель на Volkswagen Passat ехал по улице Петухова со стороны Советского шоссе в сторону Сибиряков-Гвардейцев и в пути следования наехал на бордюрный камень разделительного островка, после чего отлетел на тротуар, где сбил женщину 1964 года рождения, которая с тяжелыми травмами, но в сознании, доставлена в больницу, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

Со слов водителя «Фольксвагена», ему перегородил проезд водитель «Оки», который выехал ему наперерез и решил повернуть налево, в сторону «Ленты».

Водитель «Оки» также остался на месте ДТП, с него взяли объяснение, где он пояснил, что действительно поворачивал налево.

— Сейчас будем выяснять, создал ли водитель «Оки» действительно помеху, которая привела к ДТП. Обстоятельства аварии уточняются, — добавил Савченков.

Машина получила сильные повреждения в аврии. Фото: Владислав Савченков.

Машина получила сильные повреждения в аврии. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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