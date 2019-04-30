Сибиряк выиграл в телешоу полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:43 2019-04-30T06:43:07+03:00

Житель Куйбышева ушел с выигрышем - 500 тысяч рублей. Стоп-кадр с программы "У нас выигрывают".

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Программа «У нас выигрывают» вышла в эфир в минувшие выходные, 28 апреля. Житель Куйбышева 57-летний Василий Братцев пришел на программу не с пустыми руками, он подарил ведущему Михаилу Борисову Царь-рыбу — таймень.

— Чтобы принять участие в программе я отращивал специально бороду и побрил половину бороды и усов, чтобы поразить редакцию и приехать на передачу, — рассказал перед игрой Василий Братцев.

Василий дошел до «Суперконкурса», где ему предстояло выбрать одну из двенадцати ячеек, где и был спрятан главный приз. В каждой ячейке лежало по 10 лотерейных билетов «Русского лото». Василий, набрав два балла, получил возможность убрать две ячейки. В итоге фортуна была на стороне сибиряка, и он, выбрав третью из оставшихся десяти ячеек, выиграл сертификат на 500 тысяч рублей. Помимо этого, Василий Братцев помогал ведущему Михаилу Борисову проводить розыгрыш «Русского лото».

— Ура, спасибо! Я сделал это! Вы болели за меня. Я рад! — поблагодарил всех болевших Василий Братцев.

ИСТОЧНИК KP.RU