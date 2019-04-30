Пропал, пока ждал помощи: в Новосибирской области ищут исчезнувшего охотника

СЕГОДНЯ 05:55 2019-04-30T05:56:00+03:00

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Вчера утром, 29 апреля дежурным спасателям из полиции поступило сообщение — требовалась помощь в поиске мужчины, пропавшего на озере в Чулымском районе.

— Двое молодых мужчин отправились на лодке по озеру Иткуль на охоту. Во время очередного выстрела лодка потеряла равновесие и перевернулась, а стрелки оказались в ледяной воде. Со слов одного из охотников, оказавшись в воде они поплыли в сторону берега, но у его товарища стало сводить ноги судорогой и он не мог самостоятельно плыть. Мужчина дотащил товарища до импровизированного островка «бобровая хатка», а сам поплыл до берега, где, выбравшись из воды побежал до ближайшего, около 3 километров, населенного пункта Новоэткульское, — рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Вернувшись с подмогой и лодкой, мужчина не нашел оставленного товарища, на месте остался только его рюкзак и верхняя одежда.

В ведомстве отметили, что сегодня дежурная смена спасателей вновь выехала на место происшествия на поиски пропавшего мужчины.

Один из охотников таинственно пропал - ведутся поиски. Фото: АСС НСО.

ИСТОЧНИК KP.RU