2019-04-30T04:59:39+03:00
Экономика

Больше на 659 рублей: в Новосибирске назвали новый прожиточный минимум

Из расчета прожиточного минимума новосибирец сможет поесть на 4720 рублей в месяц
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцам назвали сумму прожиточного месячного минимума.Новосибирцам назвали сумму прожиточного месячного минимума.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области в I квартале 2019 года.

— Средняя величина прожиточного минимума на жителя области составила 11211 рублей в месяц, в том числе на трудоспособное население — 11908 рублей, на пенсионеров — 9033 рубля и на ребенка — 11539 рублей, — сообщает Новосибирскстат.

В расчете на среднего новосибирца прожиточный минимум состоит из расходов на: питание — 42,1% (4720 рублей); непродовольственные товары — 25,3% (2831 рубль); оплату услуг — 25,3% (2839 рублей) и налоги — 7,3% (821 рубль).

Согласно данным Минфина, размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года в Новосибирской области составил 10552 рублей. Таким образом, сейчас он стал больше на 659 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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