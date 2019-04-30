ДТП возле Дзержинского суда: водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре» и сбежал

СЕГОДНЯ 04:42 2019-04-30T04:42:07+03:00

Школьница с травмами была доставлена в больницу

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе водитель сбил ребенка и сбежал с места аварии — его ищет полиция.

— В понедельник, 29 апреля в 17:30 неустановленный водитель на машине, который ехал по улице Промышленная со стороны улицы Шекспира в сторону Красина и возле дома 1/1 на улице Промышленной водитель сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места аварии водитель скрылся, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с различными ушибами и закрытым переломом перелом кисти левой руки и пальца.

— Есть предположения, что наезд на ребенка совершил белый Nissan Sunny с госномером 150, — добавил Савченков.

Всех очевидцев аварии просят обращаться в дежурную часть по телефонам: 232-23-51, 232-23-21.

ИСТОЧНИК KP.RU