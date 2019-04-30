2019-04-30T03:23:24+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 30 апреля будут дожди и грозы

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 30 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в течение дня в городе резко похолодает.Сегодня в течение дня в городе резко похолодает.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня в городе будет тепло до плюс 21 градусов, однако в течение дня погода изменится, ожидается резкое похолодание.

— Во вторник, 30 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Температура днем составит плюс 19-21 градусов с понижением в течение дня до плюс 12-14 градусов. Температура ночью составит плюс 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду и порывами до 18 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие, днем по западу местами умеренные дожди, днем местами грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов, ночная около плюс 7-12 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 21 градусов днем и до нулевой температуры ночью. Уже завтра, 1 мая в городе ожидается резкое похолодание до плюс 3 градусов днем, возможен небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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