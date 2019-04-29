2019-04-29T22:11:15+03:00
Происшествия

«Страшно, что такие звери среди нас»: пассажир зарезал новосибирского таксиста, у которого месяц назад родился сын

Нападавший пять раз ударил водителя ножом, а потом остался сидеть на заднем сидении авто
Татьяна СОЛОВОВА
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У Александра остались жена и новорожденный сын. Фото: соцсети.У Александра остались жена и новорожденный сын. Фото: соцсети.
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Видео с жуткими кадрами с места убийства таксиста Александра Д. появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» во вторник, 29 апреля. В кадре видно погибшего мужчину на переднем сидении машины, а сзади него – убийцу, который явно находится в невменяемом состоянии.

- Сегодня ночью на улице Крылова возле ТЦ «Москва» пассажир выхватил нож и напал на 40-летнего таксиста. Убийца нанес водителю 4 смертельных удара в сердце и один в легкое, - сообщают очевидцы в группе «Плохие новости. - Когда месту происшествия подбежали очевидцы и подъехали полицейские, убийца уже находился на заднем диване автомобиля в явно невменяемом состоянии, предположительно, под действием наркотиков.

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоции в своих комментариях:

Тот самый пассажир, пять раз ударивший ножом водителя. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Тот самый пассажир, пять раз ударивший ножом водителя.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

- Хороший человек был, вечная память! – рассказывают коллеги погибшего новосибирца. - Куда теперь жене с ребёнком (сын родился у Александра месяц назад – прим. авт.)? Они снимают квартиру…

- Мои глубочайшие соболезнования. Если жене нужна помощь с ребенком, вещами, деньгами, чем угодно, дайте её контакты, пожалуйста, - предлагают свою помощь другие.

- За что? Ужас какой-то! Страшно, что такие звери среди нас, - пишут третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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