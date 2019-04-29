Инвестиционная платформа «БКС Брокер» – теперь в «Яндекс.Деньгах»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-29T17:25:10+03:00

Раньше завести свой брокерский счет можно было только посетив банк, сегодня-легко подключить в мобильном приложении

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Такая услуга теперь доступна клиентам «Яндекс.Денег». Это стало возможным благодаря инвестиционной платформе «БКС Брокер», которая легла в основу сервиса.

В ООО «Компания БКС» рассказали, что по итогам прошлого года россияне охотнее вкладывают свои сбережения в акции «Сбербанка», «Лукойла», «Газпрома», а также в лидерах Facebook, Visa, Apple, Microsoft, и многие другие крупнейшие компании.

- Привлекательность фондового рынка в стране растет даже несмотря на внешние факторы, - уверена заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами ООО «Компания БКС» Ольга Гарланд. – Государство способствует развитию: появляются меры по развитию рынка и по защите инвестора.

Открыть счет просто: для этого нужно иметь гражданство РФ и быть идентифицированным пользователем платежной системы «Яндекс.Деньги». В мобильном приложении есть специальный раздел для оформления брокерского счета и всех инвестиционных операций - «Инвестиции БКС». Комиссия за услугу минимальна – 0,3 процента, а начинать вкладывать деньги можно с любой суммы, ограничений нет.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU