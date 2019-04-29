2019-04-29T17:03:34+03:00
Дом. Семья

Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку

Недобросовестные заводчики халатно отнеслись к скрещиванию породистых кошек и получили больного питомца
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Кошка Эльза мало двигается из-за "каменеющих" лапок. Фото: vk.com/gorpriutreabКошка Эльза мало двигается из-за "каменеющих" лапок. Фото: vk.com/gorpriutreab
Изменить размер текста:

Новосибирские зоозащитники пытаются помочь Эльзе — это настоящая вислоухая шотландская кошечка, она была найдена в подвале одного из домов в курортном городе Белокуриха. Ко всему прочему «девочка» была в положении. В клиники кошку стерилизовали и диагностировали тяжелое заболевание:

— У Эльзы остеохондродистрофия, это генетическое заболевание свойственное этой породе. Ее результат — подлость со стороны разведенцев! В погоне за наживой больных котят продолжают продавать. Обнаружив, что кошка больна, они просто выкинули ее.

При этом заболевании постепенно «каменеют» все кости, кошка постепенно теряет способность двигаться и испытывает страшные боли, — сообщает зоозащитница Наталья Кирилловская.

Вызывает болезнь ген, который как раз отвечает за милый излом ушек, бездумное разведение способствует развитию опасного заболевания. Лечение не существует, есть только специальная поддерживающая диета.

— У Эльзы каменеют задние лапки, она в основном лежит, но очень и очень радуется каждому гостю. Мы и не надеемся, что найдется человек, способный полюбить Эльзу. Она будет доживать свое время в приюте, — рассказывают активисты.

Как помочь кошке, можно узнать через волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев
«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем
«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»
Школьница, мама и сотрудница банка: три жительницы Новосибирска вошли в число самых красивых девушек мира
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан
Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь