Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-29T17:03:34+03:00

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Новосибирские зоозащитники пытаются помочь Эльзе — это настоящая вислоухая шотландская кошечка, она была найдена в подвале одного из домов в курортном городе Белокуриха. Ко всему прочему «девочка» была в положении. В клиники кошку стерилизовали и диагностировали тяжелое заболевание:

— У Эльзы остеохондродистрофия, это генетическое заболевание свойственное этой породе. Ее результат — подлость со стороны разведенцев! В погоне за наживой больных котят продолжают продавать. Обнаружив, что кошка больна, они просто выкинули ее.

При этом заболевании постепенно «каменеют» все кости, кошка постепенно теряет способность двигаться и испытывает страшные боли, — сообщает зоозащитница Наталья Кирилловская.

Вызывает болезнь ген, который как раз отвечает за милый излом ушек, бездумное разведение способствует развитию опасного заболевания. Лечение не существует, есть только специальная поддерживающая диета.

— У Эльзы каменеют задние лапки, она в основном лежит, но очень и очень радуется каждому гостю. Мы и не надеемся, что найдется человек, способный полюбить Эльзу. Она будет доживать свое время в приюте, — рассказывают активисты.

Как помочь кошке, можно узнать через волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU