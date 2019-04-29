«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Поездка из центра Новосибирска в микрорайон «Чистая Слобода» с одной пересадкой заняла у Анатолия Локтя чуть меньше часа.
— На выходных я отправился в один из самых отдаленных районов Новосибирска «Чистую Слободу» на общественном транспорте. Проверил, как работает безналичная оплата, ходят трамваи. Поездка заняла чуть больше часа, при этом трамвай №2 на площади Маркса пришлось ждать 15 минут, — рассказал о своей поездке по городу на своей странице в соцсетях «ВКонтакте» Анатолий Локоть.
По дороге мэр рассказывал об общественном транспорте. Например, он поделился своими детскими воспоминаниями о метро. Пересев на Карла Маркса в трамвай, Анатолий Локоть указал на очевидные плюсы этого общественного транспорта, как самого удобного в часы-пик. При этом сам мэр поехал в воскресный, выходной день, когда дороги и сами по себе относительно свободны.
— В нынешней транспортной сложной обстановке трамвай — это палочка- выручалочка, очень эффективный, экологически чистый вид транспорта, — отметил он.
В итоге, дорога до конечной остановки трамвая от Карла Маркса заняла около 35 минут и Анатолий Локоть, у которого в этот день были еще дела, подчеркнул, что не опоздал, хотя думал, что не успеет.
Отметим, что помимо общественного транспорта, Анатолий Локоть любит и велосипедные прогулки по городу. Так он снялся в клипе, где прокатился на велосипеде с работы.
Мэр Локоть проехал в транспорте до Слободы..
ИСТОЧНИК KP.RU