Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-29T11:55:28+03:00

За три дня неизвестные угнали две «семерки» и одну «десятку», невзирая на годы выпуска

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Преступники не стесняются угонять даже скромные отечественные автомобили. В полдень 29 апреля владелец заметил пропажу «семерки», оставленной на Курчатова, 13/2 накануне вечером. Теперь темно-вишневый автомобиль 2010 года выпуска разыскивает полиция.

27 апреля в полицию заявил хозяин сине-зеленой «семерки», того же – 2010 года выпуска. В последний раз машину видели на проспекте Дзержинского, 28/1.

А вечером 27 апреля неизвестные угнали серебристый ВАЗ 2110. Машине было уже 17 лет, она мирно стояла у дома на Онежской, 57.

МВД называет государственные номера потерянных автомобилей. Темно-вишневый ВАЗ 2107 - Е385АО, сине-зеленый ВАЗ 2107 - С507КТ, серебристый ВАЗ 2110 - В678СР. Все автомобили – новосибирского региона.

- В случае обнаружения или имеющейся информации о месте нахождения автомобиля, просим обращаться по телефону «102» или WhatsApp -7-999-304-99-32, - призывает областное управление МВД.

Также в розыске остаются и ранее угнанные автомобили. Среди которых – достаточно дорогие.

ИСТОЧНИК KP.RU