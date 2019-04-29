«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-29T10:59:34+03:00

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Курсант Новосибирского военного института записал музыкальную композицию о непростой работе пожарных, которая тут же стала популярной в соцсетях. Песню под названием «Люди-Фениксы» в рэп исполнении автор под псевдонимом «QKook» посвятил всем пожарным в честь 370-летия пожарной охраны России, которые также оценили его творчество.

— Написание песни было неслучайным — тему о работе огнебоцев, предложили поклонники в соцсетях. Для того, чтобы получить вдохновение, я начал смотреть документальные фильмы о работе пожарных, читать художественную литературу, следить за пожарной обстановкой в Новосибирской области, работой сотрудников МЧС, непосредственно общаться с теми, кто ежедневно совершает подвиги, спасая людей, — рассказал Константин Гомин.

Сам Константин Гомин — уроженец Ивановской области, но учится в Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ. В записи женского вокала приняла участие студентка НГПУ Анастасия Гуня.

-Песня началась с припева, в голове был образ мифологической птицы Феникс, которая возрождается вновь и вновь из пепла. Пожарные также изо дня в день рискуют жизнью, идут в огонь и спасают десятки людей. Это их обычная работа, о которой необходимо знать и относиться к ней с уважением, — поделился Константин.

Qkook Люди-фениксы 00:00 00:00

Песня доступна для скачивания на всех возможных цифровых платформах. В планах молодого рэпера еще и снять клип на эту песню.

ИСТОЧНИК KP.RU