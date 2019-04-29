В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-29T09:58:57+03:00

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Вокруг шоу «Голос. Дети» разгорелся скандал. Первое место досталось Микелле Абрамовой - дочери певицы Алсу. Сначала она вышла в финал, попав в девятку сильнейших участников. Затем жюри выбрало троих суперфиналистов, и дело перешло к зрительскому SMS-голосованию. Голосование за девочку было настолько активным, что многие усомнились в его честности.

За комментарием мы обратились к Анне Маляш, концертному директору эстрадного центра «Папины дети». Ее воспитанники регулярно участвуют в телепроектах, а в нынешнем сезоне шоу выступала ученица Вика Николаева.

«Я бы Микелле победу и отдала» - детский педагог по вокалу прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Когда участвовали, мы были как раз очень удивлены. На проекте не было никаких действий в пользу Микеллы. Она сидела также с нами в комнате ожидания, ела сосиски. Вообще ничем не отличались ни мама, ни дочь. У них не было отдельной гримерки. Сидели все вместе, - сказала Маляш в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- А мама общалась с другими родителями?

- Нет, у нее была своя группа поддержки, она с ней и общалась. А девочка общалась со всеми детьми нормально, играла.

- Как вы оцениваете результат конкурса?

- Мне в принципе нравится, как Микелла поет. Из тех девяти детей, которые оставались в финале, в тройку я бы ее не выбрала. Но уже из тех троих, что дошли до конца, ей бы победу и отдала.

- Вероятно, теперь для девочки болезненно проходит тот скандал, который разразился вокруг проекта…

- Я думаю, родители позаботятся о том, чтобы Микелла нормально все перенесла.

Анна Маляш побывала на проекте со своей воспитанницей Викторией Николаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU