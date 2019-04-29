Школьница, мама и сотрудница банка: три жительницы Новосибирска вошли в число самых красивых девушек мира

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-29T09:05:32+03:00

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В минувшие выходные, 27 апреля в Новосибирске завершился конкурс «Краса Новосибирска 2019», где выбрали трех победительниц в категориях «Мини Мисс», «Мисс» и «Миссис». В мае победительницы поедут на международный этап конкурса в Анталью.

— Финал конкурса красоты проходил в банкетном зале «Маяковского». Организатором выступила я сама, потому что являюсь директором модельного агентства и сама имею многочисленные победы в конкурсах красоты. В 2007 году я была победительницей конкурса «Краса Новосибирска», то есть 12 лет конкурс не проводили, и я решила его возродить. Назвала его «Краса Новосибирска» by Maria Filippova, чтобы не покушаться на авторские права, если вдруг организаторы задумают его возродить внов, — рассказала «КП» — Новосибирск» директор конкурса Мария Филиппова.

Девушки поедут в мае покорять Анталью. Архив от фотографа журнала Fashion Collection.

Мария отметила, что корона с того времени была у нее, и захотелось уже кому-нибудь передать этот титул, и не одной, а сразу трем девушкам.

— Девушки участвовали в трех возрастных категориях: «Мини Мисс» — девочки от 8 до 12 лет, девушки в статусе «Мисс» — которые не замужем и без детей и «Миссис» — замужние девушки с детками, — уточнила директор конкурса.

Всего в конкурсе участвовало 22 девушки. По итогам титул «Мини Мисс» получила 12-летняя Дарья Крейс. В категории «Мисс» корону получила 29-летняя Дарья Казанина, она работает в банке. А титул «Миссис» на конкурсе отдали 34-летней Анне Хрусталевой, маме двоих детей, причем младшему ребенку сейчас всего три месяца.

— Даша Крейс полетит в конце мая в Турцию, город Анталью представлять Сибирь на международном конкурсе красоты Mini Miss Grand Prix Europe 2019. Дарья Казанина полетит в Анталью на конкурс Miss&Missis Grand Prix Europe 2019 6 мая, где также представить Сибирь, а Анна по семейным обстоятельствам, она не сможет полететь в мае. Решили, что она полетит осенью на другой конкурс красоты, — отметила Мария.

Конкурс «Краса Новосибирска" не проводился с 2007 года. Архив от фотографа журнала Fashion Collection.

Все победительницы получили диадемы и тутульные ленты по номинациям.

ИСТОЧНИК KP.RU