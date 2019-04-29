2019-04-29T08:16:25+03:00
Общество

Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги

Дмитрий Алексеевич Бакуров умер за две недели до Дня Победы. Фронтовика похоронят на Аллее Героев
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске проходит прощание с Героем. ФОТО: Алексей СЕРЖАНТОВ.В Новосибирске проходит прощание с Героем. ФОТО: Алексей СЕРЖАНТОВ.
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Жители Новосибирска прощаются с известным фронтовиком – Дмитрием Алексеевичем Бакуровым.

В 11 утра церемония прощания прошла в Камерном зале Филармонии. В полдень начался траурный митинг. Похоронят ветерана на Аллее Героев Заельцовского кладбища.

- Это очень тяжелая утрата для всех нас, для всей Новосибирской области, - сказал о герое губернатор области Андрей Травников.

Дмитрий Бакуров родился 7 февраля 1922 года. В июле 1941 года добровольцем призван в Красную Армию. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, вместе со своими артиллеристами форсировал Десну, Днепр, Припять. Герой Советского Союза, награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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