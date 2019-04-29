На период майских праздников вводится усиление режима охраны
На период длительных майских праздников подразделения Агентства безопасности «Гвардия» переведены на усиленный вариант несения службы
.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Директор департамента физической охраны Александр Волосский провел внеочередное собрание с кураторами и начальниками служб охраны объектов, на котором довел утвержденный план проведения проверок несения службы охранниками на местах, график дежурства ответственных лиц по «Гвардии».
На усиленный режим работы переведены служба проверок и дежурная часть.
ИСТОЧНИК KP.RU