2019-04-29T07:27:46+03:00
Происшествия

На период майских праздников вводится усиление режима охраны

На период длительных майских праздников подразделения Агентства безопасности «Гвардия» переведены на усиленный вариант несения службы
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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Директор департамента физической охраны Александр Волосский провел внеочередное собрание с кураторами и начальниками служб охраны объектов, на котором довел утвержденный план проведения проверок несения службы охранниками на местах, график дежурства ответственных лиц по «Гвардии».

На усиленный режим работы переведены служба проверок и дежурная часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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