«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан

СЕГОДНЯ 06:19 2019-04-29T06:19:16+03:00

Судя по фото — стать пешим доставщиком еды никогда не поздно

Изменить размер текста: A A

На улицах города новосибирцы встретили пожилого мужчину, по всей видимости, работающего доставщиком еды. Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Мужчина с рюкзаком еды за плечами вызвал сочувствие и понимание среди новосибирцев, которые считают, что такая старость ждет каждого и это не повод для шуток. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Это ждет всех нас в старости, — замечает один.

— Страшно стало, всех нас ожидает походу, — соглашается второй.

— Он зато хотя бы работает, а не клянчит деньги на улицах, — поддерживает мужчину третий.

— Мужик работает, только он шел, курил бычки с пола, с перегаром боярышника. И непонятно какими руками он трогал ваши бутерброды. Приятного аппетита! — добавил скептически четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU