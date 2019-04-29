2019-04-29T06:19:16+03:00
Общество

«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан

Судя по фото — стать пешим доставщиком еды никогда не поздно
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пожилой мужчина был одет в форму доставщика еды "Яндекс". Фото: vk.com/subwaynsk.Пожилой мужчина был одет в форму доставщика еды "Яндекс". Фото: vk.com/subwaynsk.
Изменить размер текста:

На улицах города новосибирцы встретили пожилого мужчину, по всей видимости, работающего доставщиком еды. Фото появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Мужчина с рюкзаком еды за плечами вызвал сочувствие и понимание среди новосибирцев, которые считают, что такая старость ждет каждого и это не повод для шуток. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Это ждет всех нас в старости, — замечает один.

— Страшно стало, всех нас ожидает походу, — соглашается второй.

— Он зато хотя бы работает, а не клянчит деньги на улицах, — поддерживает мужчину третий.

— Мужик работает, только он шел, курил бычки с пола, с перегаром боярышника. И непонятно какими руками он трогал ваши бутерброды. Приятного аппетита! — добавил скептически четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь