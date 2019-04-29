Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке

СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-29T05:48:58+03:00

От удара с микроавтобусом грузовик завалился на бок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария произошла сегодня утром в Первомайском районе

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В понедельник, 29 апреля после столкновения с микроавтобусом, «ГАЗель» опрокинулась на бок на дороге.

— Возле дома №140к3 на улице Первомайской столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус Toyota Voxy. От удара грузовичок завалился на бок, а «Тойота» лишилась передней части, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы также добавили, что на месте ДТП работает реанимация. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU