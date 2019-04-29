2019-04-29T05:48:58+03:00
Происшествия

Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке

Авария произошла сегодня утром в Первомайском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
От удара с микроавтобусом грузовик завалился на бок.От удара с микроавтобусом грузовик завалился на бок.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 апреля после столкновения с микроавтобусом, «ГАЗель» опрокинулась на бок на дороге.

— Возле дома №140к3 на улице Первомайской столкнулись грузовая «ГАЗель» и микроавтобус Toyota Voxy. От удара грузовичок завалился на бок, а «Тойота» лишилась передней части, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы также добавили, что на месте ДТП работает реанимация. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь