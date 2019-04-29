«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-29T05:25:58+03:00

Дорожники ссыпали на дорогу землю с камнями, а затем притаптывали ее ногами

Изменить размер текста: A A

Сибиряки стали свидетелями «инновационного» дорожного ремонта в левобережье.

— Вот так вот на улице Ватутина ведутся дорожные работы. Товарищи рабочие засыпают дорогу землей с камешками, притаптывая попутно, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей с юмором и иронией отнеслись к такому дорожному ремонту. Вот что они пишут по этому поводу:

— Новые нанотехнологии, — шутит один.

— Это наноасфальт, — поддерживает второй.

— Надеюсь, это марсианский грунт, — добавляет третий.

— И это называется борьба с пылью в городе, — замечает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705890" frameborder="0"></iframe> Смешные дорожные работы на Ватутина..

ИСТОЧНИК KP.RU