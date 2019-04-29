«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
Сибиряки стали свидетелями «инновационного» дорожного ремонта в левобережье.
— Вот так вот на улице Ватутина ведутся дорожные работы. Товарищи рабочие засыпают дорогу землей с камешками, притаптывая попутно, — поделился очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей с юмором и иронией отнеслись к такому дорожному ремонту. Вот что они пишут по этому поводу:
— Новые нанотехнологии, — шутит один.
— Это наноасфальт, — поддерживает второй.
— Надеюсь, это марсианский грунт, — добавляет третий.
— И это называется борьба с пылью в городе, — замечает четвертый.
Смешные дорожные работы на Ватутина..
ИСТОЧНИК KP.RU