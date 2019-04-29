«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-29T04:40:59+03:00

В Кировском районе случилось сразу два крупных пожара. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Дым от пожара в частном доме и горящего поля с травой чувствовался почти во всех районах левобережья.

— Один из жилых домов в СНТ «Союз» на улице Южной оказался охвачен пламенем, также в Кировском районе загорелось поле с травой в сторону радиостанции. На место выезжали пожарные расчеты, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

в СНТ полыхал жилой дом и загорелось большое поле.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Судя по фото, площадь пожара была очень большая, по словам очевидцев, пожар был виден даже с Затулинки.

Новосибирцы делились в соцсетях своими переживания по поводу пожара, дым от которого ощущался в разных районах:

— В Ленинском районе дышать нечем, — пишет один.

— Жуткое зрелище, еще ветром, сильнее раздувает, — добавляет второй.

— С площади Кирова видно, огромная площадь в огне, — отмечает третий.

— Что-то жутко и страшно такое зарево вблизи дома наблюдать, — замечает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705888" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кировском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU