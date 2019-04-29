«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Дым от пожара в частном доме и горящего поля с травой чувствовался почти во всех районах левобережья.
— Один из жилых домов в СНТ «Союз» на улице Южной оказался охвачен пламенем, также в Кировском районе загорелось поле с травой в сторону радиостанции. На место выезжали пожарные расчеты, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
в СНТ полыхал жилой дом и загорелось большое поле.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Судя по фото, площадь пожара была очень большая, по словам очевидцев, пожар был виден даже с Затулинки.
Новосибирцы делились в соцсетях своими переживания по поводу пожара, дым от которого ощущался в разных районах:
— В Ленинском районе дышать нечем, — пишет один.
— Жуткое зрелище, еще ветром, сильнее раздувает, — добавляет второй.
— С площади Кирова видно, огромная площадь в огне, — отмечает третий.
— Что-то жутко и страшно такое зарево вблизи дома наблюдать, — замечает четвертый.
Пожар в Кировском районе..
ИСТОЧНИК KP.RU