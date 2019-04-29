2019-04-29T03:34:46+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет жарко до плюс 19 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в начале короткой рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет жарко до плюс 19 градусов.Сегодня будет жарко до плюс 19 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет очень тепло, температура днем составит до плюс 19 градусов, местами возможен небольшой дождь.

— В понедельник, 29 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 17-19 градусов, к ночи опустится до плюс 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет юго-западный со скоростью 10-15 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, по северу небольшие местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки. Дневная температура будет в пределах плюс 13-18 градусов, местами до плюс 23 градусов, ночная около минус 2-7 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой дождь с температурой до плюс 18 градусов днем и до плюс 13 градусов ночью. В последующие дни погода будет непредсказуемой и меняться от жары в плюс 24 градусов до похолодания до минус 2 градусов со снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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