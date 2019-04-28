Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!

28 Апр 20:05 2019-04-28T20:05:35+03:00

Многие звери пришли в восторг от таких пасхальных подарков. Фото: Новосибирский зоопарк им. Р. Шило

Сотрудники Новосибирского зоопарка угостили животных яйцами, и те были в восторге

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Как устроить праздник для животных? Да просто дайте им яйца!

Таким принципом руководствовались работники Новосибирского зоопарка. Все-таки, Пасха! Почему бы зверям (тем, кому позволяют гастрономические принципы) не дать яиц?

Идея была блестящей. Многие звери пришли в восторг от таких пасхальных подарков. Причем, питомцы смекнули, что крашеное яйцо – это не только еда, но и прекрасная яркая игрушка!

Выдра устроила со своими подарками настоящие спортивные игры. Сначала поиграла в футбол, а потом перешла на водное поло. Счастливы были еноты. Правда, быстро поняли, насколько сложно удержать гладкое яичко в лапках. Ну а со скорлупой проще всех справлялись обезьяны.

Символ Пасхи достался и другим животным. Даже тигру. Правда, у некоторых зверей яйца были искусственные – предназначенные именно для игр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705863" frameborder="0"></iframe> Смешная реакция зверей на пасхальные яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU