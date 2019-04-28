Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
Как устроить праздник для животных? Да просто дайте им яйца!
Таким принципом руководствовались работники Новосибирского зоопарка. Все-таки, Пасха! Почему бы зверям (тем, кому позволяют гастрономические принципы) не дать яиц?
Идея была блестящей. Многие звери пришли в восторг от таких пасхальных подарков. Причем, питомцы смекнули, что крашеное яйцо – это не только еда, но и прекрасная яркая игрушка!
Выдра устроила со своими подарками настоящие спортивные игры. Сначала поиграла в футбол, а потом перешла на водное поло. Счастливы были еноты. Правда, быстро поняли, насколько сложно удержать гладкое яичко в лапках. Ну а со скорлупой проще всех справлялись обезьяны.
Символ Пасхи достался и другим животным. Даже тигру. Правда, у некоторых зверей яйца были искусственные – предназначенные именно для игр.
Смешная реакция зверей на пасхальные яйца.
ИСТОЧНИК KP.RU