14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-28T14:32:58+03:00

Юный вор почти месяц не попадался полиции. Фото: Влад КОМЯКОВ

Юного воришку из Новосибирска полиция вычисляла почти месяц

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В Новосибирске под стражу отправили 14-летнего подростка. Юнец попался на краже.

- 2 апреля из торгового киоска по улице Плахотного были похищены рыболовные снасти. Причиненный ущерб составил свыше 47 тысяч рублей, - сообщает областное управление МВД России.

Полиция искала и нашла – за кражу задержан подросток, которому всего четырнадцать. Правда, забрать у него добычу не удалось. Не дожидаясь полицейских, юноша продал украденное.

- В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU