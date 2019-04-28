2019-04-28T13:08:49+03:00
Общество

Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла

Автор предъявил фотографии, но, правда, об инциденте написал анонимно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Покупатели выложили фото с иглой и шашлыком. ФОТО: instagram.com/revizor.nskПокупатели выложили фото с иглой и шашлыком. ФОТО: instagram.com/revizor.nsk
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Неизвестные покупатели заявили, что нашли в мясе иглу.

«Купили шашлык в Добрянке на Кутателадзе. После того, как пожарили мясо, в одном из кусков была обнаружена сломанная игла. Нашему возмущениям просто нет предела!!! Если на секундочку представить, что могло произойти, если бы мы не заметили - становится просто страшно!!!» - такой пост от имени покупателей появился в Instagram-блоге revizor.nsk.

Комментаторы предполагают, что игла осталась после того, как производители накачивали мясо жидкостью. Возможно, делая это для придания большего веса.

Авторы выложили несколько фотографий. Однако об инциденте написали анонимно и фактически проверить правдивость их слов едва ли возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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