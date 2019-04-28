«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Новосибирская группа Silenzium подготовила кавер на песню Depeshe Mode. Трио со скрипками и виолончелью на новый лад записали композицию Enjoy the Silence. Более того, девушки сняли клип.
«Клип не о любви или социализме, но о поисках истинного счастья и свободы», - охарактеризовали они свою работу.
Ролик стал популярным в сети. За три недели на официальном канале в YouTube его посмотрело больше ста тысяч человек. И не только россияне. Клип разлетелся по соцсетям, на своих страничках его выкладывают иностранцы. Комментарии к этому видео есть на английском, итальянском, испанском и польском языках.
«Прекрасно!» «Довольно приятно слушается». «Эти сумасшедшие русские»...
Такими комментариями одаривают девушек поклонники.
Новый клип Silenzium - "Enjoy the silence"..
ИСТОЧНИК KP.RU