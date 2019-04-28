«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-28T12:39:48+03:00

Группа Silenzium подготовила кавер на песню Depeshe Mode и сняла клип. Он стал популярным не только в России

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Новосибирская группа Silenzium подготовила кавер на песню Depeshe Mode. Трио со скрипками и виолончелью на новый лад записали композицию Enjoy the Silence. Более того, девушки сняли клип.

«Клип не о любви или социализме, но о поисках истинного счастья и свободы», - охарактеризовали они свою работу.

Ролик стал популярным в сети. За три недели на официальном канале в YouTube его посмотрело больше ста тысяч человек. И не только россияне. Клип разлетелся по соцсетям, на своих страничках его выкладывают иностранцы. Комментарии к этому видео есть на английском, итальянском, испанском и польском языках.

«Прекрасно!» «Довольно приятно слушается». «Эти сумасшедшие русские»...

Такими комментариями одаривают девушек поклонники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702033" frameborder="0"></iframe> Новый клип Silenzium - "Enjoy the silence"..

ИСТОЧНИК KP.RU