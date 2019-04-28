Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-28T08:29:53+03:00

Пасха в Новосибирске в 2019 году традиционно прошло с богослужениями в храмах. Пасхальную утреню и Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

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Пасха в Новосибирске в 2019 году традиционно прошла торжественно. В новосибирских храмах состоялись богослужения, посвященные Пасхе. Службу в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

По традиции, на разных языках было прочитано Евангелие, что символизирует единство православных христиан по всему миру. Протоиерей Петр Кизюн огласил пасхальное послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

«Приходят и уходят горести и скорби, житейские невзгоды и трудности, но радость Пасхи пребывает неизменной и вечной. В эти священные пасхальные дни да и мы обновимся всем существом своим, «простим вся Воскресением», облечемся в добродетели любви и послушания, смирения и братолюбия, мира и терпения. С чувством священного восторга обымем друг друга и воздадим каждому пасхальное целование в знак торжества мира и любви!» - говорится в послании.

ИСТОЧНИК KP.RU