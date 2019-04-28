«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными

СЕГОДНЯ 06:29 2019-04-28T06:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске прошел митинг против жестокости с животными. Главным адресатом негодования стал городской приют - Центр по проблемам домашних животных. А поводом для митинга послужили итоги финансовой проверки.

Работу центра изучила контрольно-счетная палата. В ее отчете говорится, что за три года в центре нашли нарушений на 60 миллионов рублей.

«На протяжении более 10 лет НЦПДЖ не стал местом помощи. Он стал местом, где исчезают и деньги из бюджета, и собаки - в неизвестном направлении. Концлагерь для собак», - заявили организаторы митинга. По словам зоозащитников, в городском приюте большинство животных просто убивают, подвергая эвтаназии.

При этом участники митинга отметили, что взрослые должны подавать детям пример гуманного отношения к животным.

- Вы знаете, как любят подростки: сначала они убивают на камеру котенка, топят кошку, отрубают голову щеночку на камеру, потом начинают то же самое делать со слабыми угнетаемыми одноклассниками. А потом вырастают садисты, потом вырастают преступники, - сказала одна из выступающих.

Участники акции потребовали остановить жестокость и коррупцию в Центре по проблемам домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU