Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-28T06:06:16+03:00

До этого похититель не привлекался к уголовной ответственности

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Житель Новосибирска проник в комнату к соседу, чтобы поживиться его добром. И украл часы. Произошло это в коммунальной квартире.

- Мужчина, воспользовавшись отсутствием соседа по коммунальной квартире в доме по улице Театральной, путем взлома двери проник в его комнату и похитил наручные часы. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, - сообщает областное управление МВД России.

Похитителя полиция нашла, ему 41 год. Сейчас идет следствие, а взломщик – под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU