Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Через три недели розыска полиция вышла на вора
Полиция задержала похитителя.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Полиция нашла вора, который похитил жидкость для электронных сигарет. По данным МВД, преступник украл товар еще 3 апреля.
- Из киоска в торговом центре на площади Карла Маркса была похищена жидкость для заправки электронных сигарет. Причиненный ущерб составил 3400 рублей, - сообщает областное управление МВД.
Теперь правоохранители отрапортовали, что вор найден. Более того, говорят, что похищенное у него изъято.
Про злодея известно, что ему 21 год. Брать под стражу его пока не стали, на время следствия оставили под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU