Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет

СЕГОДНЯ 05:13 2019-04-28T05:13:12+03:00

Через три недели розыска полиция вышла на вора

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Полиция нашла вора, который похитил жидкость для электронных сигарет. По данным МВД, преступник украл товар еще 3 апреля.

- Из киоска в торговом центре на площади Карла Маркса была похищена жидкость для заправки электронных сигарет. Причиненный ущерб составил 3400 рублей, - сообщает областное управление МВД.

Теперь правоохранители отрапортовали, что вор найден. Более того, говорят, что похищенное у него изъято.

Про злодея известно, что ему 21 год. Брать под стражу его пока не стали, на время следствия оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU