Жители Академгородка перестали кормить белок

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-27T17:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском Академгородке белки — это словно часть инфраструктуры, насколько их много. Некоторые новосибирцы даже специально приезжают в тихий район, чтобы покормить и поснимать этих зверьков. Местный фотограф Вадим Горбенко этой весной сделал множество кадров с белочками. Только на его фотокарточках, белочки на половину рыжие, на половину серые. Удалось как раз поймать время линьки.

Кормушки у белок в основном пустые. фото: Вадим ГОРБЕНКО

— Белочки есть хотят, в кормушках практически ничего нет. Зимой их активно кормят, а к весне почему-то забывают, — рассказывает Вадим Горбенко.

Лучше всего белкам давать семечки, кедровые орешки. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

Биологи рекомендуют кормить белок семечками, кедровыми орешками, яблоками, сухофруктами и лесными грибами. Наоборот — миндаль, фундук, арахис, соленые орешки, сухарики, сладости — все это под строгим запретом, эта еда может погубить зверька.

От соленого лакомства, даже если это арахис, зверьки могут погибнуть. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU