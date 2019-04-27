Жители Академгородка перестали кормить белок
В Новосибирском Академгородке белки — это словно часть инфраструктуры, насколько их много. Некоторые новосибирцы даже специально приезжают в тихий район, чтобы покормить и поснимать этих зверьков. Местный фотограф Вадим Горбенко этой весной сделал множество кадров с белочками. Только на его фотокарточках, белочки на половину рыжие, на половину серые. Удалось как раз поймать время линьки.
Кормушки у белок в основном пустые. фото: Вадим ГОРБЕНКО
— Белочки есть хотят, в кормушках практически ничего нет. Зимой их активно кормят, а к весне почему-то забывают, — рассказывает Вадим Горбенко.
Лучше всего белкам давать семечки, кедровые орешки. Фото: Вадим ГОРБЕНКО
Биологи рекомендуют кормить белок семечками, кедровыми орешками, яблоками, сухофруктами и лесными грибами. Наоборот — миндаль, фундук, арахис, соленые орешки, сухарики, сладости — все это под строгим запретом, эта еда может погубить зверька.
От соленого лакомства, даже если это арахис, зверьки могут погибнуть. Фото: Вадим ГОРБЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU