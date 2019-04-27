2019-04-27T17:34:10+03:00
Дом. Семья

Жители Академгородка перестали кормить белок

Весной зверьков тоже надо подкармливать, напоминает новосибирский фотограф
Екатерина КОМЯКОВА
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У новосибирских белочек началась линька. Фото: Вадим ГОРБЕНКОУ новосибирских белочек началась линька. Фото: Вадим ГОРБЕНКО
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В Новосибирском Академгородке белки — это словно часть инфраструктуры, насколько их много. Некоторые новосибирцы даже специально приезжают в тихий район, чтобы покормить и поснимать этих зверьков. Местный фотограф Вадим Горбенко этой весной сделал множество кадров с белочками. Только на его фотокарточках, белочки на половину рыжие, на половину серые. Удалось как раз поймать время линьки.

Кормушки у белок в основном пустые. фото: Вадим ГОРБЕНКО

Кормушки у белок в основном пустые. фото: Вадим ГОРБЕНКО

— Белочки есть хотят, в кормушках практически ничего нет. Зимой их активно кормят, а к весне почему-то забывают, — рассказывает Вадим Горбенко.

Лучше всего белкам давать семечки, кедровые орешки. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

Лучше всего белкам давать семечки, кедровые орешки. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

Биологи рекомендуют кормить белок семечками, кедровыми орешками, яблоками, сухофруктами и лесными грибами. Наоборот — миндаль, фундук, арахис, соленые орешки, сухарики, сладости — все это под строгим запретом, эта еда может погубить зверька.

От соленого лакомства, даже если это арахис, зверьки могут погибнуть. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

От соленого лакомства, даже если это арахис, зверьки могут погибнуть. Фото: Вадим ГОРБЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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