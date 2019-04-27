«Очень сильно хотели победить»: сибирякам стало плохо во время эстафеты

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-27T11:06:16+03:00

Мужчину 1977 года рождения увезли с эстафеты в больницу. Фото: МАСС

Одного из них увезли в больницу

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Эстафета памяти воинов-сибиряков проходит в Ленинском районе Новосибирска. Во время забегов стало плохо двум мужчинам. Один из них, 20-летний парень, потерял сознание прямо на финише.

— Видимо он сильно хотел победить и не рассчитал свои силы, потратив максимум энергии в конце забега. С помощью нашатыря привели его в чувство, — рассказывают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Второй мужчина 1977 года рождения сошел с дистанции из-за приступа эпилепсии. Первая помощь ему была оказана на месте. Скорая, приехавшая на вызов к молодому человеку, увезла в больницу старшего сибиряка.

— Здесь дежурит один экипаж скорой, врачи оказывали помощь и другим спортсменам, — рассказывают в МАСС.

Чуть раньше мы сообщали, что из-за эстафеты перекрыли участок улицы Станиславского, автомобилисты начали высказывать свое недовольство в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU