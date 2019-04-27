«Кто будет яичками биться»: новосибирские автомобилисты недовольны спортивной эстафетой
Сегодня в Ленинском районе Новосибирска проходит традиционный спортивный праздник — эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия началось с возложения цветов к Вечному огню у Монумента Славы. Около 11 часов был дан старт первым забегам, а в 12.30 начался массовый забег. Из-за мероприятия с 9 до 14 часов для движения автомобилей закрыли улицу Станиславского от площади Труда до площади им. Станиславского. Автомобилисты оказались к этому не готовы, многие попали в пробку. Свое недовольство водители начали выражать через автоприложения в мессенджерах.
— Для спорта есть стадионы, устроили коллапс.
— Слов нет, одни маты. Пробка жесть!
— Кто будет яичками биться? — водитель намекает: в пробке придется стоять до Пасхи.
Вряд ли недовольные сибиряки знали, что эстафета посвящена не вернувшимся с войны.
Добавим, что также сегодня идет ремонт дорог, водителям советуют быть внимательнее на этих участках. В списке ремонтов значатся:
— ул. Декабристов, ул. Лобова, ул. Днепрогэсовская (на участке от ул. Кирова до ул. Большевистской);
— ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Аксенова;
— ул. Ключ-Камышенское плато;
— Бердское шоссе;
— ул. Жуковского;
— ул. Большевистская;
— ул. Фабричная; ул. Гоголя, ул. Фрунзе.
ИСТОЧНИК KP.RU