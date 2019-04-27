2019-04-27T10:25:03+03:00
Общество

«Кто будет яичками биться»: новосибирские автомобилисты недовольны спортивной эстафетой

На левом берегу проходит 70-я легкоатлетическая эстафета памяти воинов-сибиряков
Екатерина ИвановаУльяна ДЖАНКОВА
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Автомобилисты высказывают свое недовольство в мессенджерах. Фото: 2gis.ru/novosibirskАвтомобилисты высказывают свое недовольство в мессенджерах. Фото: 2gis.ru/novosibirsk
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Сегодня в Ленинском районе Новосибирска проходит традиционный спортивный праздник — эстафета памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия началось с возложения цветов к Вечному огню у Монумента Славы. Около 11 часов был дан старт первым забегам, а в 12.30 начался массовый забег. Из-за мероприятия с 9 до 14 часов для движения автомобилей закрыли улицу Станиславского от площади Труда до площади им. Станиславского. Автомобилисты оказались к этому не готовы, многие попали в пробку. Свое недовольство водители начали выражать через автоприложения в мессенджерах.

— Для спорта есть стадионы, устроили коллапс.

— Слов нет, одни маты. Пробка жесть!

— Кто будет яичками биться? — водитель намекает: в пробке придется стоять до Пасхи.

Вряд ли недовольные сибиряки знали, что эстафета посвящена не вернувшимся с войны.

Добавим, что также сегодня идет ремонт дорог, водителям советуют быть внимательнее на этих участках. В списке ремонтов значатся:

— ул. Декабристов, ул. Лобова, ул. Днепрогэсовская (на участке от ул. Кирова до ул. Большевистской);

— ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Аксенова;

— ул. Ключ-Камышенское плато;

— Бердское шоссе;

— ул. Жуковского;

— ул. Большевистская;

— ул. Фабричная; ул. Гоголя, ул. Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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