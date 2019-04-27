2019-04-27T10:17:50+03:00
Дом. Семья

«Уморительная мордочка»: видео, как белочка Соня щелкает орешки, заставит вас улыбнуться

Ролик с рыжей звездой «Инстаграма» набирает популярность в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Белочка Соня любит полакомиться орешками.Белочка Соня любит полакомиться орешками.Фото: Виктория МИНАЕВА
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За жизнью новосибирской белочки Сони ежедневно наблюдают более 7,5 тысяч человек: именно столько подписчиков на ее страничке в «Инстаграме». Хозяйка рыжей звезды Интернета – Елена Ермакова - постоянно радует пользователей соцсетей видео и фото своей питомицы, вместе с которой они живут в обычной однушке.

Новый ролик получился очень забавным: в кадре белочка Соня ловко грызет орешки у окна, при этом скорлупа летит во все стороны.

- Лакомство в виде кедровых орешек! Утро доброе, не иначе, - написала в посте с видео Елена.

И тут же подписчики стали засыпать сибирячку вопросами:

- Каждый раз удивляюсь, как быстро и далеко улетают огрызки (шелуха)! Вопрос : а не улетают ли и съедобные части? Может ли Соня контролировать этот процесс? - поинтересовались они.

- Нет, съедобные не улетают: она только скорлупу раскусывает, - объяснили Елена.

А сама Соня удостоилась новой порции комплиментов:

- Милашка, - пишут одни.

- Уморительная мордочка! Уши как крылья, - восхищаются другие.

Видео, как белочка Соня щелкает орешки, заставит вас улыбнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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