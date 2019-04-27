«Уморительная мордочка»: видео, как белочка Соня щелкает орешки, заставит вас улыбнуться
За жизнью новосибирской белочки Сони ежедневно наблюдают более 7,5 тысяч человек: именно столько подписчиков на ее страничке в «Инстаграме». Хозяйка рыжей звезды Интернета – Елена Ермакова - постоянно радует пользователей соцсетей видео и фото своей питомицы, вместе с которой они живут в обычной однушке.
Новый ролик получился очень забавным: в кадре белочка Соня ловко грызет орешки у окна, при этом скорлупа летит во все стороны.
- Лакомство в виде кедровых орешек! Утро доброе, не иначе, - написала в посте с видео Елена.
И тут же подписчики стали засыпать сибирячку вопросами:
- Каждый раз удивляюсь, как быстро и далеко улетают огрызки (шелуха)! Вопрос : а не улетают ли и съедобные части? Может ли Соня контролировать этот процесс? - поинтересовались они.
- Нет, съедобные не улетают: она только скорлупу раскусывает, - объяснили Елена.
А сама Соня удостоилась новой порции комплиментов:
- Милашка, - пишут одни.
- Уморительная мордочка! Уши как крылья, - восхищаются другие.
Видео, как белочка Соня щелкает орешки, заставит вас улыбнуться.
ИСТОЧНИК KP.RU