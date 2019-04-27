2019-04-27T09:46:18+03:00
Общество

Бритая и на каблуках: фитнес-тренер в олимпийке показала нескромный танец

Девушка соединила в одном номере грацию и манеры гопников
Екатерина Иванова
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Татьяна танцует так, что у пацанов из "падика" челюсть отвисает. Фото: кадр из ролика.Татьяна танцует так, что у пацанов из "падика" челюсть отвисает. Фото: кадр из ролика.
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Сибирячка Татьяна Максакова увлекается танцами, выбрала направление — get high, это танец на высоких каблуках. Обувь — главное условие жанра, все остальное — исполнитель волен выбирать сам. И Татьяна выбрала: некоторые ее номера выглядят довольно отвязно, она органично сочетает в танце пластику и манеру гопников. В номере девушка успевает и присесть «на корты», и сделать вид, что прикуривает сигаретку. Образ Татьяны подобающий — бритая голова, сверху олимпийка — излюбленный наряд «простых парней из подъезда».

— Это мой стиль, я сама его придумала. Как чувствую, так и танцую, — рассказывает Татьяна Максакова.

Сибирячка не только учит девушек танцевать, но еще является и фитнес-тренером. Так что спортивная куртка на молнии в образе вполне объяснима.

Татьяна также организует танцевальные фестивали. Этой весной 26 мая, сибирячка соберет танцовщиков на площадке GET HIGH 2019.

Как танцует тренер по фитнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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