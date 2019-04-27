А как же ребенок: новосибирские полицейские отговорили женщину от суицида

СЕГОДНЯ 07:06 2019-04-27T07:08:39+03:00

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Ситуация была напряженная, экипаж ДПС в Карасуке патрулировал улицы, задача — найти нарушителей правил дорожного движения. Но инспектора в этот день предотвратили другую катастрофу. На путепроводе за перилами мужчины случайно заметили девушку. Они остановились и пошли узнать, зачем та так рискованно себя ведет. На мосту стояла 20-летняя женщина, она рассказала незнакомым людям, что таким образом решила уйти от семейных проблем.

— Подобрав нужные слова, полицейские успокоили женщину и убедили в том, что ей удастся справиться со всеми проблемами, а ее девятимесячному ребенку очень нужны забота и внимание, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Действия оказались верными, девушку удалось отговорить от необдуманного поступка, ее жизнь сохранена. В ведомстве назвали имена сотрудников этого экипажа ДПС: Руслан Байбулинов, Александр Беляев, и Денис Колесов.

ИСТОЧНИК KP.RU