2019-04-27T06:33:38+03:00
Общество

Опять зима: под Новосибирском выпал снег

27 апреля днем потеплеет до 13 градусов тепла
Екатерина КОМЯКОВА
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На трассе под Новосибирском снова зима.На трассе под Новосибирском снова зима.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Синоптики рассказали, как будет погода в Новосибирске на день 27 апреля. В городе ожидается 8-13 градусов тепла, осадков не предвидится, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Несмотря на такой благоприятный дневной прогноз, ночью зима все-таки еще пыталась напомнить о себе. О снегопаде на трассах под Новосибирском сообщили в паблике «Служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «В контакте».

— Подписчики поделились фотографиями с трасс до Барнаула, и дальше, в сторону Бийска. Водителям, которые уже переобулись к летнему сезону, рекомендуем воздержать от загородных поездок, а также быть крайне осторожными на улицах города, — пишут в социальных сетях.

На фото видно, как дороги в сторону Алтайского края засыпало снегом, словно в январе. Прогноз погоды по области на 27 апреля также обещает небольшой снег:

— По Новосибирской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, по западу в отдельных районах умеренные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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