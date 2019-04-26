Погода на майские праздники в 2019 году в Новосибирске: дожди сменятся теплом

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-26T19:43:55+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода на майские праздники в 2019 году в Новосибирске

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Погода на майские праздники в 2019 году в Новосибирске не особо порадует горожан: еще за сутки до Дня весны и труда резко похолодает.

- Если с началом недели в город прейдет резкое потепление до плюс 20 градусов, то во второй половине дня 30 апреля на Новосибирскую область начнет надвигаться циклон. Он принесет с собой дожди и грозы, - рассказали в новосибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем первого мая будет около плюс 7 градусов, а вот ночью похолодает до 0 градусов и пойдет дождь с мокрым снегом. Второго мая немного потеплеет до плюс 10 градусов, но опять же возможны дожди.

Зато с 3 мая, по данным «Яндекса», в город вернется настоящее весеннее тепло: воздух прогреется до плюс 13 градусов. А в субботу, 4 мая, столбик термометра и вовсе покажет плюс 18 градусов. При этом день будет солнечным, так что обязательно выбирайтесь на прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU