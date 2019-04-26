2019-04-26T17:58:31+03:00
Общество

«Природа безупречна»: новосибирцы заполонили «Инстаграм» фотографиями невероятного заката

Красивые снимки сибиряков уже собрали сотни лайков
Татьяна СОЛОВОВА
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Красивый закат восхитил новосибирцев.Красивый закат восхитил новосибирцев.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Если с утра в пятницу, 26 апреля, погода не баловала новосибирцев и небо затянуло тучами, то вечером их ждал невероятный сюрприз.

allchonok13allchonok13
А какой закат сегодня виден из вашего окна?
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Небо расчистилось, и горожане могли увидеть красивейший закат. Сибиряки с удовольствием фотографировали его и не скупились на эмоции в комментариях:

_dashadashina__dashadashina_
Природа безупречна и очень красива у нас всем шикарных выходных!
1 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Можно смотреть бесконечно, - восхищаются одни.

- Красотища, - соглашаются с ними другие.

nikolaykurnosenko96nikolaykurnosenko96
Целый день прошёл в сплошной суете. Надеюсь, вечер пройдёт спокойнее.
5 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

- Целый день прошёл в сплошной суете. Надеюсь, вечер пройдет спокойнее, - философски размышляют другие.

_alena_blinova__alena_blinova_
Можно смотреть бесконечно...
14 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Мой Новосибирск, моя пятница! Без фильтров, природа безупречна и очень красива у нас. Всем шикарных выходных, - желают четвертые.

Природа безупречна: видео с красивым закатом в Новосибирске можно смотреть бесконечно.Видео: Назгуль Садыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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