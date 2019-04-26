«Природа безупречна»: новосибирцы заполонили «Инстаграм» фотографиями невероятного заката

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-26T17:58:31+03:00

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Если с утра в пятницу, 26 апреля, погода не баловала новосибирцев и небо затянуло тучами, то вечером их ждал невероятный сюрприз.

allchonok13 А какой закат сегодня виден из вашего окна?

Небо расчистилось, и горожане могли увидеть красивейший закат. Сибиряки с удовольствием фотографировали его и не скупились на эмоции в комментариях:

_dashadashina_ Природа безупречна и очень красива у нас всем шикарных выходных!

- Можно смотреть бесконечно, - восхищаются одни.

- Красотища, - соглашаются с ними другие.

nikolaykurnosenko96 Целый день прошёл в сплошной суете. Надеюсь, вечер пройдёт спокойнее.

- Целый день прошёл в сплошной суете. Надеюсь, вечер пройдет спокойнее, - философски размышляют другие.

_alena_blinova_ Можно смотреть бесконечно...

- Мой Новосибирск, моя пятница! Без фильтров, природа безупречна и очень красива у нас. Всем шикарных выходных, - желают четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705621" frameborder="0"></iframe> Природа безупречна: видео с красивым закатом в Новосибирске можно смотреть бесконечно.Видео: Назгуль Садыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU