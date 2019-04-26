«Природа безупречна»: новосибирцы заполонили «Инстаграм» фотографиями невероятного заката
Если с утра в пятницу, 26 апреля, погода не баловала новосибирцев и небо затянуло тучами, то вечером их ждал невероятный сюрприз.
Небо расчистилось, и горожане могли увидеть красивейший закат. Сибиряки с удовольствием фотографировали его и не скупились на эмоции в комментариях:
- Можно смотреть бесконечно, - восхищаются одни.
- Красотища, - соглашаются с ними другие.
- Целый день прошёл в сплошной суете. Надеюсь, вечер пройдет спокойнее, - философски размышляют другие.
- Мой Новосибирск, моя пятница! Без фильтров, природа безупречна и очень красива у нас. Всем шикарных выходных, - желают четвертые.
Природа безупречна: видео с красивым закатом в Новосибирске можно смотреть бесконечно.Видео: Назгуль Садыкова.
ИСТОЧНИК KP.RU