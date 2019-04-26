2019-04-26T17:39:28+03:00
Политика

«Единая Россия» подтвердила отказ от участия в выборах новосибирского мэра

Партия не будет выдвигать кандидата, но намерена бросить все силы на кампании 2020 года
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Андрей Панферов объяснил, почему «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы новосибирского мэра.Андрей Панферов объяснил, почему «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы новосибирского мэра.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Партия «Единая Россия» окончательно приняла решение: кандидата на пост новосибирского мэра не будет. Радиостанции «Комсомольская правда» это подтвердил Андрей Панферов, возглавляющий региональное отделение партии.

- Взвесили все «за» и «против» и посчитали, что для нас приоритетней является делегирование кандидатов во все органы представительной власти, включая и городской совет Новосибирска, и новосибирское Заксобрание. Нам ни в коем случае нельзя сейчас допустить даже косвенные ошибки, - сказал секретарь регионального подразделения партии «Единая Россия».

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся осенью 2019 года. О своих намерениях участвовать в них заявил действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также намерены участвовать оппозиционер Сергей Бойко, бизнесмен Сергей Проничев и еще ряд потенциальных кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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