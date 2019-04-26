«Единая Россия» подтвердила отказ от участия в выборах новосибирского мэра
Партия «Единая Россия» окончательно приняла решение: кандидата на пост новосибирского мэра не будет. Радиостанции «Комсомольская правда» это подтвердил Андрей Панферов, возглавляющий региональное отделение партии.
- Взвесили все «за» и «против» и посчитали, что для нас приоритетней является делегирование кандидатов во все органы представительной власти, включая и городской совет Новосибирска, и новосибирское Заксобрание. Нам ни в коем случае нельзя сейчас допустить даже косвенные ошибки, - сказал секретарь регионального подразделения партии «Единая Россия».
Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся осенью 2019 года. О своих намерениях участвовать в них заявил действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также намерены участвовать оппозиционер Сергей Бойко, бизнесмен Сергей Проничев и еще ряд потенциальных кандидатов.
ИСТОЧНИК KP.RU