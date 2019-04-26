График работы отделов ЗАГС на майские праздники 2019 в Новосибирске: доступны только Центральный и Калининский
В управлении ЗАГС Новосибирской области предоставили график работы отделов ЗАГС на майские праздники 2019 в Новосибирске. Все отделения будут закрыты, но для регистрации рождения детей людей примут в двух отделениях, причем в разное время.
— 3 мая 2019 с 9 до 17 работает отдел ЗАГС Центрального округа (Красный проспект, 66).
— 11 мая 2019 года с 9 до 17 работает отдел ЗАГС Калининского района (ул. Б. Хмельницкого, 10), — сообщают в ведомстве.
Во все остальные праздничные дни с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая отделения будут закрыты.
Есть еще одно исключение — для регистрации смерти в Новосибирске по обычному графику будет работать отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти.
Напомним, отделы находятся на ул. Потанинской, 42/1 и ул. Немировича — Данченко, 134. График работы с 9 часов до 17 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 13.48.
ИСТОЧНИК KP.RU