2019-04-26T15:24:53+03:00
Общество

За две недели до Дня Победы: умер герой СССР Дмитрий Бакуров

Ветерану было 97 лет
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Дмитрий Бакуров во время презентации поезда-музея в 2017 году.Дмитрий Бакуров во время презентации поезда-музея в 2017 году.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Известный сибиряк, герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался сегодня в Новосибирске. Ветеран Великой Отечественной был известной личностью, он часто общался с молодежью, проводил «уроки мужества», являлся заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войны и военной службы. За работу с молодежью Дмитрию Алексеевичу присвоили звание Почетного жителя города. Его имя увековечено на Аллее Героев. О войне Дмитрий Бакуров часто рассказывал школьникам, в частности о форсировании Днепра в 1943 году.

Во время войны сибиряк участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Десну, Днепр, Припять. Победу встретил под Прагой, участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади.

Соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича приносит губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— Нескольких дней не дожил Дмитрий Алексеевич Бакуров до празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича Бакурова. Это очень тяжелая утрата для всех нас, для всей Новосибирской области.

«Комсомольская правда» не раз писала об этом человеке. Предлагаем вспомнить о нем еще раз и посмотреть фоторепортаж 2017 года с открытия вагона музея под названием «Солдат России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы отделов ЗАГС на майские праздники 2019 в Новосибирске: доступны только Центральный и Калининский
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске вновь угнали дорогую иномарку
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Новосибирске: выходные дни 1 и 9 мая
Отрава в лаваше: продавцы заразной шаурмы работали по поддельным санитарным книжкам
Демонстрация 1 мая 2019 года в Новосибирске: как принять участие, где пройдет
Работа метро на 9 мая 2019 года в Новосибирске: вход в подземку на площади Ленина перекроют
Клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году: опасные районы на карте
«Он не знал своей оценки»: в школе рассказали о самоубийстве девятиклассника после пробного экзамена
Угрожал натравить овчарку: новосибирец с ножницами ограбил прохожего возле больницы
Испугались кори: мэрию Новосибирска экстренно привили из-за заболевшего сотрудника
Положил в коробку на балконе: внук пойдет под суд за жестокое убийство своей бабушки
Новосибирец без штанов устроил переполох на дороге
Светофоры заклинило: на перекрестке в центре города собралась пробка
«Ты кого решил попугать?»: рассерженный манул отомстил коту-задире
«Гвардейцами» предотвращены кражи в магазинах
В Новосибирской области школьник покончил с собой из-за того, что завалил пробный экзамен по математике
«Ждала реакцию бабульки»: анимешница повеселила соцсети танцем в метро
13-й «забодал»: сорвавшиеся с троллейбуса рога пробили окна и ранили пассажирку автобуса
Погода на день в Новосибирске: 26 апреля будет дождливо
Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске: список, схема перекрытия во время Парада Победы
В Новосибирске иномарка врезалась в машину «Скорой помощи», в которой везли пятилетнюю девочку
В Новосибирске открылся обновленный травмпункт для детей
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении