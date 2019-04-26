За две недели до Дня Победы: умер герой СССР Дмитрий Бакуров

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-26T15:24:53+03:00

Дмитрий Бакуров во время презентации поезда-музея в 2017 году. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Известный сибиряк, герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров скончался сегодня в Новосибирске. Ветеран Великой Отечественной был известной личностью, он часто общался с молодежью, проводил «уроки мужества», являлся заместителем председателя Новосибирского областного комитета ветеранов войны и военной службы. За работу с молодежью Дмитрию Алексеевичу присвоили звание Почетного жителя города. Его имя увековечено на Аллее Героев. О войне Дмитрий Бакуров часто рассказывал школьникам, в частности о форсировании Днепра в 1943 году.

Во время войны сибиряк участвовал в битве на Курской дуге, форсировал Десну, Днепр, Припять. Победу встретил под Прагой, участвовал в Параде Победы в 1945 году на Красной площади.

Соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича приносит губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

— Нескольких дней не дожил Дмитрий Алексеевич Бакуров до празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича Бакурова. Это очень тяжелая утрата для всех нас, для всей Новосибирской области.

«Комсомольская правда» не раз писала об этом человеке. Предлагаем вспомнить о нем еще раз и посмотреть фоторепортаж 2017 года с открытия вагона музея под названием «Солдат России».

ИСТОЧНИК KP.RU