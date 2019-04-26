Угрожал натравить овчарку: новосибирец с ножницами ограбил прохожего возле больницы
В Дзержинском районе ночью 25 апреля мужчина с собакой ограбил прохожего, угрожая ему ножницами.
— Как выяснили на месте преступления полицейские, нападение было совершено около 3 часов ночи возле психиатрической больницы на улице Красноводской. Там неизвестный, угрожая мужчине ножницами, отобрал у него смартфон, куртку и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Жертвой преступления стал житель Тогучина, который приехал в Новосибирск в гости к своему знакомому. Мужчина добавил, что нападавший также угрожал спустить на него свою овчарку. Чтобы установить нападавшего полицейским понадобилось всего нескольких часов.
— Грабителем оказался ранее судимый за кражу 24-летний житель Дзержинского района. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, а его собаку временно поместили в вольер. При обыске в его квартире были найдены украденные вещи, — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье — разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь мужчину поверяют на возможные похожие совершенные им преступления.
В полиции добавили, что дерзкому грабителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU