Угрожал натравить овчарку: новосибирец с ножницами ограбил прохожего возле больницы

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-26T10:49:02+03:00

Прохожий остался без куртки, денег и телефона на улице ночью. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мужчина остался без куртки, телефона и денег, проходя мимо психбольницы

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В Дзержинском районе ночью 25 апреля мужчина с собакой ограбил прохожего, угрожая ему ножницами.

— Как выяснили на месте преступления полицейские, нападение было совершено около 3 часов ночи возле психиатрической больницы на улице Красноводской. Там неизвестный, угрожая мужчине ножницами, отобрал у него смартфон, куртку и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Жертвой преступления стал житель Тогучина, который приехал в Новосибирск в гости к своему знакомому. Мужчина добавил, что нападавший также угрожал спустить на него свою овчарку. Чтобы установить нападавшего полицейским понадобилось всего нескольких часов.

— Грабителем оказался ранее судимый за кражу 24-летний житель Дзержинского района. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, а его собаку временно поместили в вольер. При обыске в его квартире были найдены украденные вещи, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь мужчину поверяют на возможные похожие совершенные им преступления.

В полиции добавили, что дерзкому грабителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU