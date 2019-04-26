2019-04-26T10:49:02+03:00
Происшествия

Угрожал натравить овчарку: новосибирец с ножницами ограбил прохожего возле больницы

Мужчина остался без куртки, телефона и денег, проходя мимо психбольницы
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Прохожий остался без куртки, денег и телефона на улице ночью.Прохожий остался без куртки, денег и телефона на улице ночью.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе ночью 25 апреля мужчина с собакой ограбил прохожего, угрожая ему ножницами.

— Как выяснили на месте преступления полицейские, нападение было совершено около 3 часов ночи возле психиатрической больницы на улице Красноводской. Там неизвестный, угрожая мужчине ножницами, отобрал у него смартфон, куртку и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Жертвой преступления стал житель Тогучина, который приехал в Новосибирск в гости к своему знакомому. Мужчина добавил, что нападавший также угрожал спустить на него свою овчарку. Чтобы установить нападавшего полицейским понадобилось всего нескольких часов.

— Грабителем оказался ранее судимый за кражу 24-летний житель Дзержинского района. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, а его собаку временно поместили в вольер. При обыске в его квартире были найдены украденные вещи, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь мужчину поверяют на возможные похожие совершенные им преступления.

В полиции добавили, что дерзкому грабителю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работа метро на 9 мая 2019 года в Новосибирске: вход в подземку на площади Ленина перекроют
Клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году: опасные районы на карте
«Он не знал своей оценки»: в школе рассказали о самоубийстве девятиклассника после пробного экзамена
Испугались кори: мэрию Новосибирска экстренно привили из-за заболевшего сотрудника
Положил в коробку на балконе: внук пойдет под суд за жестокое убийство своей бабушки
Новосибирец без штанов устроил переполох на дороге
Светофоры заклинило: на перекрестке в центре города собралась пробка
«Ты кого решил попугать?»: рассерженный манул отомстил коту-задире
«Гвардейцами» предотвращены кражи в магазинах
В Новосибирской области школьник покончил с собой из-за того, что завалил пробный экзамен по математике
«Ждала реакцию бабульки»: анимешница повеселила соцсети танцем в метро
13-й «забодал»: сорвавшиеся с троллейбуса рога пробили окна и ранили пассажирку автобуса
Погода на день в Новосибирске: 26 апреля будет дождливо
Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске: список, схема перекрытия во время Парада Победы
В Новосибирске иномарка врезалась в машину «Скорой помощи», в которой везли пятилетнюю девочку
В Новосибирске открылся обновленный травмпункт для детей
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении