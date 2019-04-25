Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске: список, схема перекрытия во время Парада Победы

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-25T18:15:01+03:00

Центр города во время парада будет перекрыт. Фото: Влад КОМЯКОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, каким будет перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске

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В день Победы с неудобствами столкнутся горожане, которые планировали добраться до центра на собственном авто: мэрия накануне праздников рассказала, каким будет перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске.

Итак, вот где нельзя будет проехать на авто 9 мая:

1. С 7.00 до 14.00

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

2. С 7.00 до 23.00:

— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

3. С 8.30 до 10.30

— по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской.

4. С 9.00 до 12.00

— по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Мостовой;

— по проспекту Академика Лаврентьева на участке от проспекта Академика Коптюга до ул. Терешковой;

— по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ильича.

5. С 9.00 до 14.00

— по ул. Приморской на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Гидромонтажной и ул. Софийской;

— по ул. Софийской на участке от перекрестка ул. Гидромонтажной и ул. Приморской до ул. Ветлужской;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Ветлужской на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской;

— по ул. Новоморской на участке от ул. Ветлужской до пересечения с ул. Мухачева;

— по ул. Мухачева на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской.

6. С 9.30 до 11.00

— по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Тельмана.

7. С 10.30 до 12.00

— по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. Героев Революции

8. С 10.30 до 12.30

— по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина до ул. Театральной.

9. С 11.00 до 12.00

— по ул. Тельмана на участке от ул. Героев Революции до ул. Маяковского, 5а (Парк культуры и отдыха «Первомайский»).

10. С 11.30 до 14.00

часов нельзя будет проехать по ул. Кубовой на участке от дома № 16а, где расположен обелиск памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны до дома № 112, где стоит памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов.

11. С 11.00 до 23.00

— по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 4 до ул. Ильича, 6, корпус 1;

— по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

12. С 21.30 до 22.30

— по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана.

ВАЖНО

9 мая на нескольких площадках будет запрещена автомобильная парковка. Так с 8 до 11 часов нельзя будет оставить машины на ул. Физкультурной у дома № 7. А с 8 до 13 часов на ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU