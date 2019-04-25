2019-04-25T06:57:26+03:00
Недвижимость

Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек

В рамках развития партнерских отношений ГК «Расцветай» совместно со Сбербанком провели разъяснительный семинар по теме: «Что готовит переход на эскроу-счета застройщикам и потенциальным покупателям квартир в новостройках?»
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На семинаре обсуждались актуальные и часто задаваемые вопросы про эскроу-счета.На семинаре обсуждались актуальные и часто задаваемые вопросы про эскроу-счета.
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В мероприятии приняли участие желающие купить квартиру, представители новосибирского риелторского сообщества, а также все, кто интересуется рынком недвижимости и изменениями в федеральном законодательстве в сфере строительства.

На семинаре обсуждались актуальные и часто задаваемые вопросы про эскроу-счета: когда и как денежные средства будут перечислены застройщику; каким образом можно пополнить эскроу-счет и какие операции могут по нему выполняться.

Приглашенным гостем мероприятия стал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В своем выступлении он представил обзор рынка и рассказал о его изменениях после введения эскроу-счетов.

Большое количество заданных спикерам вопросов подтвердило неподдельный интерес аудитории к теме эскроу-счетов и представленным докладам.

- Мы надеемся, что проведение подобных обучающих мероприятий с партнерами станет доброй традицией. Нам важно, чтобы дольщики могли получать консультационную помощь и ответы на вопросы, которые касаются актуальных тенденций отрасли, от экспертов рынка, - отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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