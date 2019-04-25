У жителя Новосибирска угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:50 2019-04-25T06:50:10+03:00

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В Новосибирске похищен дорогой автомобиль. Преступление совершено в левобережной части города.

- От дома 32 по улице Выставочная угнан автомобиль «Lexus GX 460» 2015 года выпуска, черного цвета. Госномер: Х007ТР 54 регион. Установлен кенгурин серого цвета, - сообщили Радио «Комсомольская правда» в областном управлении МВД.

Известно, что машину похитили между 20.00 24 апреля и 8.50 25 апреля. Тех, кто увидит автомобиль, полиция просит звонить на номер: «102». Либо можно оставить сообщение на WhatsApp МВД: -7-999-304-99-32.

ИСТОЧНИК KP.RU