2019-04-25T05:49:03+03:00
Общество

Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо

На угольном разрезе в Искитиме очевидцы сняли завораживающее видео с пыльным вихрем, похожим на торнадо
Надежда ЯРКОВА
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Черный вихрь похож на торнадо. Стоп-кадр с видео: vk.com/novosibka.Черный вихрь похож на торнадо. Стоп-кадр с видео: vk.com/novosibka.
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Ставшие свидетелями красивого и одновременно пугающего атмосферного явления, сравнили его с торнадо.

— Торнадо в угольном разрезе в городе Искитим Новосибирской области. — поделился в соцсетях в «ВКонтакте» в группе «Новосибирск» приславший видео подписчик.

Однако, сибиряков сложно чем-либо удивить, ведь по их мнению, это пыльный вихрь, образовавшийся из-за вырубки деревьев. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Это не торнадо, а пыльный вихрь, — поправляет один.

Пылевой вихрь, в это время года часто встречаются, правда редко такой силы, — добавляет второй.

— Это результат вырубки лесов, — отмечает третий.

— Красота, мечтаю увидеть в живую, — восторгается четвертый.

Торнадо под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU

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