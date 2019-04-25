Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-25T05:49:03+03:00

Черный вихрь похож на торнадо. Стоп-кадр с видео: vk.com/novosibka.

На угольном разрезе в Искитиме очевидцы сняли завораживающее видео с пыльным вихрем, похожим на торнадо

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Ставшие свидетелями красивого и одновременно пугающего атмосферного явления, сравнили его с торнадо.

— Торнадо в угольном разрезе в городе Искитим Новосибирской области. — поделился в соцсетях в «ВКонтакте» в группе «Новосибирск» приславший видео подписчик.

Однако, сибиряков сложно чем-либо удивить, ведь по их мнению, это пыльный вихрь, образовавшийся из-за вырубки деревьев. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Это не торнадо, а пыльный вихрь, — поправляет один.

— Пылевой вихрь, в это время года часто встречаются, правда редко такой силы, — добавляет второй.

— Это результат вырубки лесов, — отмечает третий.

— Красота, мечтаю увидеть в живую, — восторгается четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705208" frameborder="0"></iframe> Торнадо под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU