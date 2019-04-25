Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Ставшие свидетелями красивого и одновременно пугающего атмосферного явления, сравнили его с торнадо.
— Торнадо в угольном разрезе в городе Искитим Новосибирской области. — поделился в соцсетях в «ВКонтакте» в группе «Новосибирск» приславший видео подписчик.
Однако, сибиряков сложно чем-либо удивить, ведь по их мнению, это пыльный вихрь, образовавшийся из-за вырубки деревьев. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Это не торнадо, а пыльный вихрь, — поправляет один.
— Пылевой вихрь, в это время года часто встречаются, правда редко такой силы, — добавляет второй.
— Это результат вырубки лесов, — отмечает третий.
— Красота, мечтаю увидеть в живую, — восторгается четвертый.
Торнадо под Новосибирском..
ИСТОЧНИК KP.RU